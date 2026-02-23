El imitador de Miguel Bosé, con una caminata firme y una buena bajada de escaleras, logró captar la atención y demostrar una evolución evidente respecto a galas anteriores.

El jurado celebró esa mejora: hubo mayor intención corporal, más confianza inicial y un timbre mucho más trabajado.

Sin embargo, tras ese sólido comienzo, la interpretación empezó a desinflarse. Si bien las desafinaciones iniciales desaparecieron conforme avanzó la canción, el verdadero tropiezo estuvo en la seguridad escénica. En una pieza que exige desgarro, pasión y entrega total, la emoción se escuchó, pero no siempre se vio.

Durante el baile se evidenció timidez y pérdida de confianza, más allá de ejecutar correctamente los pasos.

