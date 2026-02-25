Yo Soy conciertos 2026: ¡Miguel Bosé a los 18! una imitación impecable que aún busca soltarse
Técnica, dulzura y oído perfecto, aunque todavía falta construir el personaje completo.
La gala dejó uno de los momentos más comentados con la presentación de Miguel Bosé, quien con solo 18 años sorprendió por la similitud de su timbre. Tras interpretar “Amiga”, el jurado destacó su capacidad vocal, pero también marcó tareas urgentes.
Cachín fue claro: “Me parece impresionante el oído que puedes tener a los 18 años para hacer una imitación del timbre tan perfecto”. Sin embargo, advirtió que aún debe trabajar para completar la caracterización física.
Jely resaltó su talento natural: “Tu capacidad vocal es maravillosa, eres dulce y tienes mucho carisma”, aunque señaló que lo notó “rígido y tímido” y pidió trabajar “lo actoral urgente”.
Ricardo, por su parte, calificó de “astuta” la elección del tema, pero abrió un debate interesante: “Estás imitando a un Miguel Bosé de 30 y tantos años después, teniendo 18”. Recordó que a esa edad el artista español era pura energía y movimiento, por lo que cuestionó: “¿Y el resto del personaje para cuándo?”. El joven convenció con la voz, pero el desafío ahora será integrar cuerpo, actitud y riesgo escénico para lograr una imitación total.
