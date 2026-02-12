El imitador de Michael Bublé llegó con una interpretación intensa y cargada de emoción. Desde el primer verso logró transmitir energía y sensibilidad, demostrando que posee un talento natural que no pasa desapercibido.

El jurado coincidió en que es una de las promesas más fuertes de la temporada. Con apenas 18 años, su presencia en el escenario ya deja ver potencial y magnetismo. Hubo momentos donde se le vio “poseído” por la interpretación, conectando con esa chispa especial que convierte una presentación en algo memorable.

Sin embargo, la exigencia en esta etapa es alta. Se le recomendó trabajar la postura corporal y fortalecer su presencia física para que los movimientos, que están bien estudiados, nazcan desde un lugar más sólido y seguro. También se le pidió conectar más con la energía de seducción y coquetería que caracteriza a Michael Bublé.

En lo vocal, hubo observaciones claras: mejorar la pronunciación en inglés, controlar mejor los melismas para evitar desorden en algunos pasajes y corregir leves problemas de afinación. Además, se señaló que debe encontrar mayor disfrute en escena; cuando se divierte, su energía cambia y el público lo siente.

El balance fue alentador: es un diamante en bruto. Tiene talento, emoción y presencia, pero necesita pulir detalles técnicos y ganar confianza para que su brillo sea total. Si logra integrar técnica, diversión y seguridad, puede convertirse en una de las revelaciones de la temporada.

