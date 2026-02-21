El imitador de Michael Bublé asumió un reto distinto: cantar sentado y sostener una balada lenta, lejos de los movimientos y el juego corporal que suelen potenciar su personaje. Era una prueba de madurez escénica.

El inicio fue prometedor. Apareció el coqueteo sutil y contenido que el jurado le había pedido, ese brillo interno que no es exageración sino elegancia. El timbre estaba en su punto: oscuro con brillo, vibrato más pulido y un color vocal muy cercano al original.

Sin embargo, en medio de la interpretación, ocurrió lo inesperado: olvidó la letra. Y aunque el error puede suceder, el verdadero quiebre estuvo en la reacción. La preocupación desplazó la seguridad y el gesto evidenció el olvido.

El jurado fue claro: estas situaciones tienen que ver con el kilometraje en el escenario. A sus 18 años, enfrentó una prueba compleja, una canción lenta, quietud, espacios largos entre frases, que exige calma y disfrute, no sobrepensar.

Lo más lamentable es que, justo cuando el manejo del timbre estaba en su mejor nivel, el error rompió el clima que había construido.

Hay talento y proyección. Ahora el desafío será aprender a sostener el personaje incluso cuando algo falla, porque ahí también se forma un artista.

