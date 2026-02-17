La etapa de conciertos sigue elevando la exigencia en Yo Soy, y esta vez fue el turno de Pedro Suárez-Vértiz. Tras su presentación, el jurado reconoció avances importantes, pero también marcó puntos clave a mejorar.

Jely destacó que estuvo “mucho más presente” y que se notó que se divirtió, aunque advirtió: “Tienes que cuidar los rebotes en el cuerpo y tener más tonicidad; a veces se pierde el personaje”. También le pidió vocalizar mejor y “engañar más con la guitarra” para lograr mayor conexión con la banda. Cachín fue más emotivo: “Tu mejor presentación. Te sentí más Pedro que nunca”, y agregó que su historia personal es lo que más lo conmueve.

Ricardo, en cambio, pidió acelerar el proceso: “Hay mejoras, pero necesitas meterle acelerador”. Señaló que el rictus no refleja del todo al artista y que el movimiento se siente “marcado y obligado”. Además, recomendó que controle los saltos para no afectar el canto: “Tu poder es el timbre de voz”.

