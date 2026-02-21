La interpretación del imitador de Marciano Cantero volvió a colocarlo en un nivel competitivo alto. El participante mostró seguridad desde antes de empezar a cantar: relajado, apoyado en escena y con una tranquilidad que, según el jurado, podría repartir entre varios compañeros.

Ese ingreso sereno se tradujo en una presentación sólida, con buena energía y conexión con el público. Destacaron su despliegue escénico y su actitud contagiosa, así como el control que ha ido ganando en la construcción del personaje. A nivel de timbre, las devoluciones fueron positivas y remarcaron que mantiene una línea vocal muy bien lograda.

Sin embargo, hubo observaciones técnicas importantes. Señalaron que, aunque proyecta calma, esta desaparece al momento de cantar ciertas frases como “realidad”, donde se percibe tensión en la mandíbula y rigidez vocal. Esa presión acumulada puede afectar la naturalidad del sonido y es un punto que deberá trabajar para mantener la fluidez.

Otro aspecto que abrió debate fue su energía física en escena. Con apenas 18 años, el concursante salta y se mueve con la vitalidad propia de su edad. El jurado advirtió que, si bien no está mal, debe decidir qué versión del artista quiere representar, ya que el vocalista de Enanitos Verdes no se caracterizaba precisamente por ese nivel de agilidad escénica.

