La gala de eliminación dejó momentos de nervios y celebración en Yo Soy. Tras no activarse el botón de salvación, los jurados comenzaron a anunciar quiénes continuaban en carrera. “Continúa en la competencia Amistades Peligrosas”, se escuchó primero. Luego llegaron más nombres que respiraron tranquilos: “Isabel Pantoja se salva” y “Laura Pausini continúa”.

Pero la competencia también exige despedidas. “Abandona la competencia… Gloria Estefan”, anunciaron, marcando uno de los momentos más sensibles de la noche. Más adelante, la tensión volvió cuando se reveló que el nombre no mencionado sería el segundo eliminado.

Entre aplausos, gritos y rostros desencajados, también celebraron su permanencia Miguel Bosé, Pedro Suárez-Vértiz y Jowell y Randy. “Sí es y continúa en competencia”, repetían los jueces mientras algunos saltaban de emoción.

La gala dejó claro que cada presentación cuenta y que, a estas alturas, cualquier error puede costar caro. La competencia se ajusta y la próxima semana promete más sorpresas.

