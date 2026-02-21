La imitadora de Laura Pausini volvió a cantar con una sensibilidad y evolución evidente. Desde las primeras frases se percibió una intérprete más enfocada, con la mente despejada y la energía puesta en cantar y construir el personaje.

“Cada presentación es mejor que la anterior”, destacaron, resaltando su disciplina y aplicación en cada devolución recibida. El trabajo técnico empieza a notarse: frases más aireadas, timbre más cercano y una voz con mayor intención.

Sin embargo, todavía hay aspectos por pulir. Se señaló que debe oscurecer un poco más el timbre y darle mayor peso a las estrofas, especialmente en el inicio, donde se necesita la fuerza interpretativa de una mujer con más madurez emocional. También hubo algunas desafinaciones, incluyendo un agudo al final que se escapó, detalle que no puede repetirse.

Un punto positivo fue la conexión con el público. Esos pequeños gestos y saludos, tan característicos en los conciertos de Pausini, ayudaron a reforzar la imitación.

