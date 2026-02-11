La primera ronda de conciertos de la tercera temporada de Yo Soy cerró con un momento cargado de tensión: la primera sentencia de la noche y de la temporada.

Jely fue la encargada de iniciar la ronda y anunció que Anita “no es esta noche”, enviándola directamente a sentencia. Ricardo, en contraste, confirmó que Steven Tyler “sí es” y continúa en competencia.

Luego, Cachín tomó la palabra y señaló que Rocío Jurado “no es”, convirtiéndose en la segunda sentenciada. Jely volvió a intervenir para confirmar que Américo “sí es” y sigue en carrera.

La decisión final quedó en manos de Ricardo, quien definió que Marciano Cantero “sí es”. De esta manera, el Dúo Dinámico también quedó sentenciado y deberá enfrentar la noche de eliminación.

La gala cerró con aplausos y el reconocimiento del jurado al alto nivel técnico mostrado en el escenario. La temporada recién comienza, pero la competencia ya demuestra que será una de las más exigentes.

