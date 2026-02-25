Laura Pausini vivió una de las noches más tensas de la temporada. En medio de la presentación sorprendió al jurado con joyeria de capibara, lo que desató bromas. “Me sentí sobornado”, dijo Cachín entre risas.



Jely fue directa: “Ha estado más enfocada en esta sorpresa que en la canción. Eso te ha sacado del personaje”. También señaló que el timbre se alejó y que hubo decisiones equivocadas.

Ricardo agradeció el detalle, pero marcó un punto clave: “Tú has tenido un ensayo general… lo que has hecho ahora no ha sido eso”. Explicó que cambiar desplazamientos afectó luces, cámaras y sonido. “Te pusiste la soga al cuello en una noche de eliminación”, sentenció. Aunque por momentos “canta como Laura Pausini”, según el jurado, la energía dispersa y la desconcentración pesaron más que la intención. Una lección dura en una gala donde cada decisión cuenta.

