El imitador de Julio Iglesias, desde los primeros versos dejó en claro que no solo domina el registro vocal del artista español, sino que también entiende sus matices interpretativos. El jurado destacó las inflexiones en los agudos, los gallitos perfectamente colocados y vibratos impecables.

Uno de los aspectos más comentados fue su versatilidad escénica. A diferencia de la imagen tradicionalmente estática de Julio Iglesias, el participante mostró una faceta más movida, incorporando baile y mayor desplazamiento corporal en el escenario. Sin embargo, también recibió una observación importante: debía evitar que la postura característica del cantante se convierta en rigidez.

“El aplomo no es rigidez”, le señalaron, invitándolo a flexibilizar el cuerpo para que los momentos de gozo fluyan desde un lugar más visceral y orgánico.

La sorpresa llegó cuando el jurado descubrió el origen de su sólida técnica: el imitador ha estudiado canto lírico e incluso ha interpretado ópera. Esa formación explicó la pulcritud y el nivel de detalle de su presentación, generando elogios y hasta comparaciones con otros destacados imitadores del programa.