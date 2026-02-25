La noche subió la temperatura cuando Jowell y Randy tomaron el escenario con un show cargado de energía y movimiento. El público vibró, pero el jurado fue más allá de la euforia.

Cachín confesó que al inicio pensó que la afinación de Randy había sido casualidad: “Pensé que era un golpe de suerte, pero ya noté que realmente le agarró el truco”. Jely destacó la evolución: “Randy está muy empoderado, ha tenido una gran evolución y ahora agarraron cancha”, aunque advirtió que necesitan entrenamiento físico porque se cansan mucho.

Ricardo fue claro al analizar el progreso: “Randy ha estado sorprendentemente afinado… me da alegría saber que una persona que no podía cantar cuando empezó la temporada, hoy está pudiendo”. Sin embargo, también señaló que la elección del tema fue estratégica y que el desorden jugó en contra ya que se dejan llevar por la emoción y hay un poco de caos. Aunque la fiesta se sintió en cada rincón del estudio, el mensaje fue directo: la energía suma, pero el control y la coordinación serán claves para crecer en la competencia.

