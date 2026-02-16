El imitador de John Lennon ofreció una presentación íntima. Logró transmitir dulzura, vulnerabilidad y un mensaje que sigue vigente.

El jurado destacó su timbre cálido y su buen manejo del inglés, además de un carisma que trasciende la imitación. Señalaron que su presencia en el escenario conecta de forma natural con el público, algo que también explica por qué fue uno de los más votados para regresar a esta gala especial.

La interpretación comenzó un poco tensa, pero conforme avanzó la canción se relajó y todo fluyó con mayor seguridad. Esa evolución permitió que el mensaje se sintiera auténtico y emotivo.

En lo técnico, se mencionaron algunos momentos de inseguridad en ciertas notas, especialmente en el primer agudo, donde el volumen bajó y generó dudas. Sin embargo, logró corregir en la siguiente oportunidad, demostrando que tiene el recurso, aunque debe consolidarlo con mayor firmeza.

