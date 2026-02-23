La imitadora de Isabel Pantoja, con vestido, tocado y una puesta en escena cuidada, dejó ver compromiso y evolución respecto a galas anteriores.

El jurado reconoció el esfuerzo y el avance, tanto en intención como en complejidad del personaje. Vocalmente, señalaron que la presentación estuvo correcta; sin embargo, hubo detalles que afectaron la fluidez del discurso musical y la naturalidad interpretativa.

En el plano actoral, las observaciones fueron más puntuales. Se le recomendó trabajar el uso de las manos y del vestuario, elementos fundamentales en la construcción de Isabel Pantoja, cuya expresividad corporal es tan importante como su voz. Faltó mayor despliegue escénico, más presencia y una energía que nazca desde el centro del cuerpo, desde lo visceral.

El jurado insistió en que la pasión debe surgir desde lo más profundo, no desde la preocupación por ejecutar correctamente la marcación. En una artista como Pantoja, cada mirada, cada susurro y cada gesto están cargados de fuerza. Ese peso escénico, esa madurez y seguridad, aún están en proceso de construcción.

