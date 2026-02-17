La etapa de conciertos elevó la exigencia e Isabel Pantoja lo sabe. Tras interpretar “Me enamoré”, recibió comentarios claros del jurado, que reconoció su avance, pero también le marcó nuevos desafíos.

Aunque Cachín le pidió “economizar los movimientos” y evitar repetir gestos, también le felicito al “notarse que es una participante muy chancona. Jely coincidió: “Con menos puedes comunicar mucho más”. Le recomendó trabajar la postura, ordenar los traslados y cuidar el acento. “Tienes que saber qué hacer con el cuerpo y que cada movimiento tenga intención y dramatismo”.

Ricardo fue directo: “Tienes un timbre muy similar y eso es una suerte”. Sin embargo, pidió un salto mayor: “Nos faltan matices y fuerza. Tienes que hacer menos con más intensidad”. También sugirió incorporar más el cuerpo para conmover: “Si no siento la fuerza en el escenario, no me emociona”.

