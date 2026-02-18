Yo Soy conciertos 2026: ¡Gustavo Cerati se luce con una presentación magnética!
Incorporó las correcciones, sumó ego y brillo, y volvió a conquistar al jurado
El imitador de Gustavo Cerati confirmó que está en un momento extraordinario dentro de la competencia. Tras una gala anterior impecable, esta vez regresó incorporando cada una de las observaciones recibidas: más sonrisa cínica, más brillo en los agudos y una cuota mayor de ego escénico.
El jurado destacó que logró sumar actitud sin perder control, ganando esa “chulería” tan característica del exlíder de Soda Stereo. Incluso señalaron que podría jugar aún más con la contención y la provocación, potenciando ese equilibrio entre frialdad y magnetismo.
Además, el jurado bromeó diciendo que estaría dispuesto a enviarlo a sentencia solo para escucharlo más seguido y recorrer toda la discografía de Cerati y Soda Stereo. Una frase que, lejos de ser crítica, evidencia el nivel que ha alcanzado.
