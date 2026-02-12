El imitador de Gustavo Cerati firmó una de las mejores presentaciones de la noche. Con “En la ciudad de la furia”, logró algo que no es sencillo: sostener el personaje de principio a fin sin fisuras.

Desde el primer verso se sintió dominio absoluto del universo Cerati. La relación con el público, la interacción con los músicos y la seguridad en escena mostraron a un competidor que entiende el lenguaje del rock y lo habita con naturalidad.

El jurado destacó la afinación y la mejora notable en los saltos de registro, ahora mucho más limpios y controlados a lo largo de toda la canción. La palabra que más se repitió fue “canchero”: relajado, seguro y dueño del escenario.

También hubo un pequeño apunte actoral: aunque el rock estuvo presente, todavía puede explorar más esa arrogancia sutil y esa sonrisa interna casi cínica que caracterizaba a Cerati. Ese “rock star creído” que no necesita exagerar porque su sola presencia impone.

El balance fue contundente: gran inicio de temporada, evolución evidente y una presentación que dejó al jurado impactado. Cuando técnica y actitud se alinean, el resultado se siente así.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!