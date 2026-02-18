La imitadora de Gloria Estefan interpretó “Mi tierra” con evidente entrega y una caracterización cada vez más lograda. Desde su ingreso al escenario, el parecido físico llamó la atención del jurado.

“Se te ve preciosa, cada vez más parecida”, fue uno de los primeros comentarios, destacando además que el timbre ha mejorado y que su estructura ósea le permite proyectar el sonido de forma similar a la artista original.

Sin embargo, también llegaron las observaciones técnicas. El jurado recalcó que el secreto está en “ensayar, ensayar y ensayar”, y aunque reconocieron avances, señalaron que aún hay aspectos por pulir. Entre ellos, la repetición de gestos durante casi toda la canción y una tensión visible en el cuerpo.

Uno de los comentarios más contundentes apuntó a la actitud escénica: “Parece que canta pidiendo permiso”. Recordaron que Gloria Estefan es dueña de su música, proyecta calidez, dulzura y seguridad, elementos que todavía no se reflejan completamente en la interpretación.

En lo vocal, se mencionó la necesidad de ser más melódica y menos percutiva, frasear un poco más atrás para darle mayor sabor a la interpretación y corregir problemas de afinación, especialmente hacia abajo.

A pesar de las críticas, el balance fue positivo: hay evolución evidente y una base sólida sobre la cual seguir trabajando. El reto ahora será soltarse, disfrutar más en escena y convertir la técnica en emoción auténtica.

