La gala trajo uno de los momentos más tensos y elegantes de la noche con el imitador de Frank Sinatra. Apenas inició la presentación, la pista entró antes de tiempo, pero lejos de desconcentrarse, el participante siguió adelante con seguridad.

“Pusiste una buena solución y eso es algo muy bueno, porque siempre puede haber errores, pero la cosa es seguir”, destacó Jely. También le señalaron que tiene un recurso poderoso: “Frank Sinatra es más seductor con la mirada… incluso sonríe con los ojos. Tienes que usar eso a tu favor”.

La segunda parte del tema mostró mayor soltura y juego escénico. “Fue más divertida y eso tiene que ser desde el comienzo”. Además, resaltaron cómo manejó el imprevisto: “Jugaste imitación con obstáculos y saltaste el obstáculo”.

Aunque valoraron su control y parecido vocal, le recomendaron trabajar más la actuación: “Podrías soltar más la expresión, coquetear, sonreír, viajar con la imaginación”. Una presentación que demostró carácter, elegancia y margen para crecer.

