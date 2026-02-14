En una intensa noche de eliminació, Jewel y Randy fueron los sextos en salir al escenario. Con energía urbana y actitud, buscaron convencer al jurado, pero la devolución fue exigente.

Jely destacó el trabajo en equipo y le habló directamente a Randy: “Has empezado medio bajoneado… pero tu compañero te abrazó y automáticamente se te subió la energía”. También remarcó que el programa exige control emocional: “El escenario es muy exigente y las emociones salen, pero hay que tener control”.

Cachín fue claro: “Tienen que acostumbrarse a recibir indicaciones y críticas. El éxito es un camino”. Ricardo, por su parte, apuntó a lo técnico: “Randy, a seguir trabajando en la afinación… y si vas a desafinar, hazlo seguro”.

La presentación fue mejor que la anterior, pero en una gala de eliminación cada detalle cuenta.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!