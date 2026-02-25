Pedro Suárez-Vértiz dejó sensaciones encontradas en el escenario. Desde el inicio con “Lo olvidé”, el jurado notó altibajos evidentes. Jely confesó que fue la presentación donde más tenso lo sentió y cuestionó los constantes movimientos de cabeza “sin propósito”.

Cachín, por su parte, fue claro: “Te he escuchado muy parecido… y en la misma canción nada parecido”. El comediante destacó que hubo timbres e inflexiones “exactamente iguales”, pero en otros pasajes el parecido desapareció por completo.

Ricardo fue más profundo en su análisis. “Tú tienes un timbre muy parecido a Pedro Suárez-Vértiz, pero eso no basta aquí”, señaló. También criticó la interpretación actoral: “Estuviste haciendo cualquier cosa que parecía parodia, gestos sin fundamento”. El punto más delicado llegó cuando se reveló que el participante faltó a sus clases de canto y expresión corporal. “Si no permites que nadie venga y te diga esto va acá, esto va allá, es muy difícil ayudarte”, le advirtieron.

Aunque reconocieron su potencial y el parecido natural en el timbre, el mensaje fue contundente: el talento necesita disciplina y profesionalismo para consolidarse.

