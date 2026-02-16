Los imitadores de El Gran Combo de Puerto Rico volvieron al escenario demostrando que no han perdido el tiempo. Ensayos, preparación y experiencia se notaron desde el primer coro.

El jurado destacó una evolución clara frente a su audición. Las voces sonaron más compactas y con mejor ensamble. El imitador de Charlie Aponte, fue señalado como “prácticamente igualito” en timbre, aunque también le observaron algunos nervios que afectaron precisión y dominio escénico.

Eso sí, el mensaje fue claro: más desfachatez, más sentido del humor y mayor dominio de la clave. La mejora es evidente. Ahora el reto será soltarse aún más y dejar que la salsa fluya con total seguridad.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!