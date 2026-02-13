El imitador de Eddie Vedder llevó al escenario una interpretación intensa y cargada de emoción. Desde el inicio dejó claro que entiende el universo del personaje: esa fuerza casi salvaje.

El jurado valoró la intención y el compromiso escénico, pero advirtió un punto crucial: el exceso de intensidad. En varios momentos, la potencia terminó jugando en contra de la técnica.

Le señalaron que cuando pierde el manejo de su instrumento, también se pierde la conexión con el público. No se trata solo de cantar fuerte, sino de administrar la energía, sostener la afinación y dar matices.

