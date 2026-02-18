El imitador de Eddie Vedder ofreció una interpretación intensa y emocionalmente potente, demostrando que entendió perfectamente la consigna: vivir la locura del personaje, pero sin perder el control.

El jurado fue claro: esta ha sido su mejor presentación. A diferencia de otras galas donde la energía podía desbordarse, esta vez logró organizar la ira, la angustia y la explosión emocional de la canción dentro de un marco técnico sólido. “Eddie puede parecer fuera de control, pero tú tienes que estar en control”, y eso fue exactamente lo que hizo.

Se destacó su capacidad para transitar por distintas emociones —rabia, dolor, conmoción— manteniendo dominio corporal y conciencia escénica. En un montaje complejo, con músicos, plataforma, cámaras en movimiento y coreografía alrededor, supo sostener la intensidad sin poner en riesgo el espectáculo.

El comentario fue contundente: el público debe sentir descontrol, pero el artista debe tener dominio absoluto de su herramienta. Y en esta ocasión, lo consiguió.

