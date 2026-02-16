En esta gala especial, donde los ocho más votados por el público buscan volver oficialmente a la competencia, el imitador de Don Chezina salió decidido a encender el escenario.

Desde el inicio mostró un timbre muy similar al original, detalle que el jurado volvió a resaltar como uno de sus puntos más fuertes. Además, celebraron que incluyera los dos micrófonos, un recurso clásico del artista que suma autenticidad a la caracterización. La dicción también fue destacada como clara y precisa.

Sin embargo, hubo observaciones importantes. Se señaló la necesidad de mayor entrenamiento físico para sostener la canción completa, especialmente en las partes rapeadas a doble tiempo. En la segunda mitad del show, la energía comenzó a disminuir y el escenario se sintió más pequeño.

El jurado fue claro: Don Chezina no necesita correr ni hacer acrobacias para llenar el escenario, pero sí debe expandir su presencia escénica con detalles, miradas y matices que mantengan la intensidad hasta el final.

El balance fue positivo: hay identidad vocal y conexión con el público. Ahora la gran pregunta es si ese despliegue será suficiente para que sea el único elegido en volver oficialmente a la competencia.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!