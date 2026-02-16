En esta gala especial, donde los más votados buscan regresar oficialmente a la competencia, la imitadora de Carla Morrison ofreció una presentación cargada de sensibilidad y fuerza interior.

Desde los primeros versos se sintió una interpretación segura, potente y honesta. El jurado destacó que ya no se percibe como una “niñita linda cantando”, sino como una mujer que siente y transmite con profundidad. Hubo un crecimiento evidente en su presencia escénica y en la manera de habitar la canción.

Más allá de la imitación, se resaltó su capacidad de acariciar con la voz, emocionar y conectar desde la verdad. Estas canciones exigen un mundo interior sólido para no caer en lo plano, y esta vez logró aportar ese desgarro necesario.

Aunque el estilo no requiere grandes movimientos ni despliegue físico, sí demanda comunicación auténtica, y eso fue justamente lo que consiguió: transmitir con la mirada, con la intención y con el peso emocional adecuado.

