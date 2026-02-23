Los imitadores de Ca7riel & Paco Amoroso demostraron concentración y buena energía sobre el escenario, en una presentación que evidenció crecimiento respecto a galas anteriores.

El jurado resaltó que ambos se mostraron más enfocados y conectados con la presentación. Sin embargo, hubo observaciones claras. Se les pidió perfeccionar las corporalidades, ya que por momentos la imitación se percibe un poco actuada y no del todo orgánica.

Otro punto importante fue el manejo de los tiempos. Al tratarse de un rap melódico, la precisión rítmica es fundamental. Cualquier desfase puede romper la fluidez del tema y afectar la interpretación general. Ajustar esos detalles les permitirá consolidar una propuesta más sólida y convincente.

