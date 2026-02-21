El imitador de Bahiano salió al escenario con la consigna clara: mantener la fiesta encendida, pero incorporando la sequedad y oscuridad que el jurado le había pedido en galas anteriores.

El arranque fue potente. Animó al público, se movió con soltura y mostró energía contagiante. Sin embargo, al entrar en la parte cantada surgieron problemas para encontrar el tempo correcto, lo que generó un pequeño desorden inicial. La energía bajó y apareció cierta confusión.

El jurado señaló que quizá la indicación de “secar” la interpretación se llevó demasiado lejos. Una cosa es restar dulzura y otra es apagarse. En un artista como Bahiano, incluso con mirada más oscura y actitud más contenida, la fiesta no puede desaparecer.

No fue la mejor noche, pero sí una presentación que fue creciendo con el correr de los minutos y logró cerrar arriba. El reto ahora será fino: incorporar esa nueva oscuridad sin perder la esencia festiva del personaje.

