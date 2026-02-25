Bahiano tomó el escenario y convirtió su presentación en una verdadera fiesta. Desde los primeros segundos, la energía fue en aumento y el público respondió al ritmo de “Are you ready?”.

Cachín no dudó en elogiarlo: “Gracias por elevar la temperatura, por hacernos pasar un momento tan alegre. No te mereces irte de este programa”. Por su parte, Jely destacó el equilibrio del show: “Controladito, elegante, timbre bien, corporalidad bayanera, bien jugado con el público y con la banda”. Además, resaltó ese disfrute genuino que se siente cuando las cosas están saliendo muy bien.

Ricardo también subrayó su profesionalismo al enfrentar un inconveniente técnico: “El DJ se comió dos baquetas y aun así entraste en tiempo sin denotar el error. Muy buen oído”. Si bien señaló que podría sumar un poco más de ligereza en los brazos, coincidió en que fue una presentación sólida.

Con actitud, acento bien trabajado y conexión total, el imitador logró que el espíritu festivo de Bahiano se sintiera de principio a fin.

