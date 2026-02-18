El imitador de Andy Montañez ofreció una presentación cargada de sabor y potencia vocal. Desde el inicio, el jurado destacó su gran afinación, voz poderosa y carisma natural, cualidades que hacen muy placentero escucharlo.

Sin embargo, llegó el análisis fino. Se señaló que el verdadero Andy es más racional y contenido, mientras que el imitador proyecta una dulzura muy marcada. Aunque esa calidez es encantadora, puede alejarlo del carácter más sobrio del salsero.

El punto clave fue el manejo de los matices. “Estás perdiendo la oportunidad de matizar las frases”, le indicaron. Canciones con líneas como “No puedo vivir sin tu amor” requieren intención emocional, sutileza y la capacidad de jalar el corazón del público, no solo potencia y afinación.

También se sugirió trabajar vibratos más largos y elegantes, y tomar decisiones estratégicas para que el personaje crezca desde la interpretación y no solo desde la fuerza vocal.

