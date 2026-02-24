La noche se llenó de emoción en el escenario cuando, tras la presentación de los imitadores del dúo español, se anunció una sorpresa: los verdaderos integrantes de Amistades Peligrosas estaban en videollamada.

Entre aplausos y lágrimas, Cristina del Valle y Alberto Comensaña dedicaron palabras llenas de cariño. “Gracias por este regalo, por la generosidad, por el amor, por el respeto, sois maravillosos”, expresaró. Alberto destacó el trabajo minucioso de los imitadores: “Se nota que han trabajado muchísimo los personajes, en la ropa, en los movimientos”.

El dúo también dejó una promesa que desató ovación: “La próxima vez que volvamos a Perú, os quiero en el escenario con nosotros”. Entre lágrimas, los imitadores agradecieron: “Los amamos, les mandamos un abrazo de corazón hacia el otro lado del charco”. Desde el jurado resaltaron el gesto: “La imitación es la mejor forma de homenaje y ustedes los están enalteciendo”. Una noche donde la música volvió a demostrar que puede unir corazones y generaciones.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!