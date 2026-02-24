La gala arrancó con la presentación de Amistades Peligrosas, quienes interpretaron uno de sus clásicos con mayor seguridad y conexión que en entregas anteriores. Desde el inicio, el jurado notó la evolución: “Hoy estuvieron mejor que la vez anterior”, destacaron.

Joy, quien interpreta a Cristina, mostró más energía y soltura. “Desde que empezó la canción te sentí mucho más presente”, comentaron, celebrando incluso los jadeos que habían pedido trabajar. Sin embargo, la exigencia física pasó factura. “He sentido algunos errores de timbre y afinación porque estabas muy concentrada en los pasos”, señalaron, sugiriendo proyectar energía sin evidenciar el cansancio.

Sobre Alberto, el jurado resaltó su avance: “Está muy bien la presencia, el personaje cada vez está mejor integrado”, aunque recomendaron mayor ligereza corporal y más vulnerabilidad en escena.

La conclusión fue clara: hay crecimiento evidente, pero todavía deben encontrar el equilibrio entre intensidad, técnica y resistencia para alcanzar una presentación redonda.

