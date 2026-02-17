Américo arrancó con el programa de hoy con un tema muy conocido por el público peruano, el participante asumió el reto de interpretarlo al estilo del cantante chileno.

Cachín fue claro: “Eres uno de los cantantes más sólidos que tenemos”, aunque le pidió marcar distancia del acento peruano: “Quiero verte que no seas peruano, que diferencies ese pequeño acentito de Américo que es de Chile”. Jely destacó su trabajo vocal: “Bien con los fraseos, se nota que has tomado especial atención en eso”, pero recomendó mantenerlos durante toda la presentación y explotar más los gestos característicos del artista. Ricardo resaltó la complejidad del reto: “Estás cantando canciones muy conocidas para nosotros en la forma de un cantante chileno”. Además, sugirió más elegancia y potencia en graves: “Necesito más Viña del Mar y menos sonrisa”.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!