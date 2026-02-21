Desde el inicio, Américo mostró mayor seguridad y dominio escénico. El jurado fue claro: esta vez sí se sintió al Américo chileno, alejándose de los matices propios de los cumbiamberos peruanos. “Perfecta la imitación”, señalaron, resaltando que logró capturar la esencia del cantante original con una aproximación más elegante y cercana a la balada.

Uno de los puntos más valorados fue el fraseo. El concursante presentó una versión en vivo con matices diferentes a los que suelen escucharse en el Perú, utilizando frases más largas y una interpretación más sobria. Esa diferencia, explicaron, es precisamente lo que distingue a Américo: una cumbia menos festiva y más estilizada, casi como si se tratara de una “cumbia de salón”.

No obstante, también hubo observaciones técnicas. Le recomendaron moderar el uso de vibratos para evitar que la interpretación se incline demasiado hacia la cumbia tradicional y mantener ese tono más limpio y baladístico. Asimismo, señalaron que debe trabajar el acento chileno en la voz hablada para reforzar la credibilidad del personaje.

