El imitador de Alex Turner volvió al escenario decidido a mostrar una versión más completa y segura del líder de Arctic Monkeys. Y lo logró.

Desde el inicio se percibió un cambio clave: más sensualidad, presencia y dominio escénico. La mirada, la actitud y el lenguaje corporal construyeron un personaje mucho más seductor y convincente.

El jurado destacó que el timbre es muy similar y que ha mejorado notablemente en lo actoral desde sus audiciones. La conexión con el público fue evidente y la energía se sostuvo durante casi toda la interpretación.

Como observación técnica, se mencionó una ligera duda rítmica al inicio y la necesidad de incorporar con mayor seguridad ciertos efectos naturales de su voz, especialmente ese glissando característico que va del grave al agudo y que debe sentirse más constante y controlado.

Si logra afinar esos detalles vocales, puede convertirse en uno de los regresos más fuertes de esta gala especial.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!