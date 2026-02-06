Esta vez fue el turno de Luis Miguel, con tres participantes compitiendo por un solo lugar. Alex Lucena, Marcelo Aranda y Alexander Zanatta interpretaron el mismo tema con estilos distintos, buscando destacar en detalles de voz, intención y presencia escénica.

Tras escucharlos, el jurado fue claro: “Felicitaciones a los tres”, dijeron antes de anunciar su decisión final. Finalmente, Alex Lucena fue elegido para continuar en competencia como Luis Miguel. Sus compañeros se despidieron entre aplausos y reconocimiento.

¿Estás de acuerdo con la elección? ¿Crees que otro imitador merecía avanzar?

