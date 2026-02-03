William regresó una vez más a los castings, marcando su quinta participación. A lo largo de los años ha presentado distintos personajes, pero esta vez decidió repetir uno que ya había interpretado en 2021: Miguel Abuelo.

Antes de cantar, contó que pese a las críticas nunca dejó de intentarlo y que incluso algunos jurados le habían dado, en el pasado, un voto de confianza para seguir insistiendo. Sin embargo, esa perseverancia no fue suficiente esta vez.

Aunque se destacó el trabajo visual y lúdico del personaje, el jurado coincidió en que la interpretación caía más en la parodia que en una imitación sólida. También señalaron falta de potencia vocal, problemas de afinación y errores en la letra, aspectos clave para avanzar en la competencia. Finalmente, William recibió una respuesta negativa.

