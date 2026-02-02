William Romero, un empresario cusqueño que dejó por un momento el mundo de las importaciones para cumplir un sueño musical imitando a Ricardo Arjona. Aunque solo ha cantado en eventos familiares, su familia fue clave para animarlo a dar el paso.

“Me gusta la personalidad que él tiene, la presencia que tiene”, contó antes de presentarse. Desde niño, el vínculo con el artista nació gracias a su hermano y los viejos cassettes que escuchaba en casa. Apenas empezó a cantar, Cachín fue directo: “Desde que comenzaste te saqué el timbre, se siente bastante parecido”, dándole su sí.

Por su parte, Jely destacó su potencial y lo animó a ir más allá: “Podrías incursionar en el mundo de los eventos, pero necesitas clases y detalles actorales”, señalando que el personaje requiere postura, mirada y presencia escénica. Aunque Ricardo no coincidió del todo, dos votos afirmativos bastaron para que William avanzara a la siguiente ronda.

¿Logrará pulir los gestos y la actuación? ¿Se animará a tomar clases para fortalecer su imitación?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!