Catorce años después de su primera aparición en Yo Soy, José volvió a presentarse en el casting del programa con una historia marcada por la perseverancia y la revancha personal.

Desde el inicio, José sorprendió al jurado al revelar que ya había participado años atrás y que, lejos de rendirse, decidió formarse vocalmente para demostrar su crecimiento artístico. Esta vez, eligió imitar a Alejandro Fernández, interpretando una balada que dejó en evidencia su evolución vocal.

Aunque uno de los jurados consideró que no logró imitar del todo al cantante, destacó su calidad vocal. Finalmente, José obtuvo dos votos positivos, suficientes para avanzar a la siguiente etapa del casting.

