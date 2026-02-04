El escenario de Yo Soy se llenó de mística y rock clásico con la presentación de una banda revival de The Doors, integrada por Geriko, Jim, Fernando y Lexy, quienes no solo destacaron por su caracterización escénica, sino también por la potente historia que los une.

Desde el inicio, el grupo aclaró que no se consideran una banda tributo, sino un revival, ya que buscan reproducir fielmente no solo la música, sino también la presencia física y la actuación de la icónica banda.

La historia detrás de su formación sorprendió al jurado: Lexy había viajado a un festival en Alemania dedicado exclusivamente a The Doors, donde representó al Perú junto a bandas de todo el mundo. Sin embargo, tras una serie de contratiempos y la disolución de su grupo en Europa, decidió reformar el proyecto desde cero.

Fue entonces cuando, en una llamada “trasatlántica” cargada de emoción, Lexy convocó a quienes hoy conforman la banda. “Me llamó llorando desde Europa”, contó uno de los integrantes, dejando en claro que este revival nació desde una necesidad profunda de volver a empezar.

La presentación fue sólida y convincente. El jurado no dudó en decir sí, destacando el alto nivel musical y escénico del grupo, además de augurarles un futuro prometedor lleno de giras dentro y fuera del país.

