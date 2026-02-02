Yo Soy castings 2026: Un influencer prueba suerte en el casting, pero recibe un no unánime
Leandro Pérez llegó como Chechito, pero el jurado coincidió en que faltó preparación y técnica.
Leandro Pérez, influencer y estudiante de Comunicación, se animó a imitar a Chechito. El joven contó que suele cantar en sus ratos libres y hacer freestyle, algo que Cachín notó de inmediato por su movimiento en escena. Antes de cantar, explicó que en redes crea contenido de humor y crítica sobre moda y tiendas, pero al momento de la audición el jurado fue directo.
Tras escucharlo, Jely señaló: “Esta imitación está muy floja, no hay técnica, no está el timbre ni la corporalidad”, e incluso lo invitó a regresar más preparado. Cachín coincidió y agregó que ve potencial en él como creador digital, pero no como imitador por ahora. Ricardo fue contundente y cerró con un no, decisión que fue unánime. Leandro se retiró sin pasar a la siguiente ronda, dejando claro que, cuando el miedo y la falta de preparación pesan más que el talento, el resultado suele jugar en contra.
¿Crees que debería volver mejor preparado? ¿Lo veremos regresar en otra temporada?
