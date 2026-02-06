En este versus de Yo Soy se vivió uno de los momentos más extraños, pero divertidos. Llegaron tres participantes para imitar a Arjona: William, Emmanuel y… ¿Franco Cabrera?



Tras escucharlos, llegó la sorpresa. “Felicitaciones a los tres, han hecho un buen trabajo”, señaló Jely antes de anunciar que ninguno avanzaba a la siguiente ronda. El momento llamó aún más la atención porque Franco Cabrera, uno de los participantes, es conductor del programa.

¿Te pareció justa la decisión? ¿Crees que alguno merecía continuar?

