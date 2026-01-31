Tonny regresó con una seguridad distinta y una historia marcada por el impacto que tuvo su primera audición en televisión. El participante confesó que, tras aparecer en el programa, su vida dio un giro inesperado, ya que aumentaron sus seguidores, las oportunidades y el reconocimiento del público.

“Cuando me vieron por primera vez en el canal, la magia inició”, contó emocionado, revelando que muchos incluso lo compararon con el propio Pedro Suárez Vértiz, algo que lo conmovió profundamente por su carácter sensible.

Con guitarra en mano y decidido a demostrar su evolución, Tonny volvió al escenario interpretando a Pedro Suárez Vértiz, cuidando cada detalle vocal y gestual. Su presentación fue destacada por el jurado, que resaltó que su imitación no cae en la parodia, sino que se siente natural, precisa y auténtica.

Los jurados coincidieron en que el crecimiento desde su última aparición fue evidente. Subrayaron que sus gestos fueron “chiquitos y específicos”, recordando claramente al artista original, y valoraron el trabajo constante que realizó tras recibir observaciones en su anterior audición.

Con comentarios llenos de reconocimiento y orgullo, Tonny recibió votos a favor del jurado, consolidando su pase y demostrando que el esfuerzo, la práctica y la sensibilidad artística pueden marcar la diferencia en la competencia. ¿Será Tonny uno de los imitadores más sólidos de esta temporada? ¿Hasta dónde llegará con su versión de Pedro Suárez Vértiz en Yo Soy?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!