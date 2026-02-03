Yo Soy castings 2026: ¡Tania no logró convencer al jurado imitando a Lesly Águila!
La participante no sorprendió y recibió un rotundo no.
Tania se presentó en el escenario de Yo Soy con entusiasmo. Al momento de cantar, Tania anunció que imitaría a Lesly Águila, vocalista de Corazón Serrano.
Sin embargo, desde los primeros segundos, su presentación evidenció problemas de afinación, timbre y ejecución corporal, lo que impidió que el personaje se consolidara sobre el escenario.
El jurado coincidió en que la audición estuvo incompleta e inconsistente, señalando que comenzó con energía, pero fue perdiendo fuerza conforme avanzaba la interpretación. Por ello, los tres jueces decidieron darle un no, recomendándole mayor preparación antes de volver al programa.
Pese a la negativa, Tania se retiró agradeciendo la oportunidad. ¿Logrará volver mejor preparada en una próxima temporada? ¿Le dará otra oportunidad Yo Soy?
