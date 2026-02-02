Yo Soy castings 2026: Su timbre de voz recibió elogios, pero no el parecido a Carla Morrison
Dos canciones no bastaron para convencer al jurado.
Clarissa Núñez, maquilladora artística que ahora estudia peinado, llegó desde su historia ligada al canto en el coro de la iglesia para imitar a Carla Morrison. “Canto desde niña, siempre estuve frente al público”, contó antes de presentarse.
Su interpretación despertó elogios por su voz, pero también observaciones claras. Jely fue directa: “Tienes un timbre muy bonito, pero no encuentro el de Carla Morrison”, y le recomendó no “encapsularse” al cantar, ya que eso debilitaba su presentación.
A pedido de Cachín, Clarissa interpretó una segunda canción. Aunque volvió a emocionar, el veredicto no cambió. “Qué bonito cantas, pero todavía no estás preparada para este personaje en el programa”, le dijeron antes de recibir el no definitivo.
¿Fue suficiente mostrar una buena voz sin lograr la imitación? ¿Volverá Clarissa con más preparación?
