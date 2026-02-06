Esta vez, el versus se dio con Marciano Cantero como protagonista. Gael García y Guineo subieron al escenario con la misma canción y el mismo reto: destacar en una sola presentación.

Ambos recibieron elogios por su trabajo, pero la decisión debía tomarse. “Los dos han hecho una buena audición”, señalaron antes de anunciar que Gael García continuaba a la siguiente ronda como Marciano Cantero. Guineo se despidió entre aplausos y reconocimiento.

¿Estás de acuerdo con la elección? ¿Crees que ambos merecían seguir?

