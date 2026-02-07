La competencia en Yo Soy entra en una nueva fase y el nivel de exigencia se eleva. En esta jornada, subieron al escenario los imitadores de Dúo Dinámico, Fito Páez, Nicki Jam, Myriam Hernández, Camila Cabello, Toto Cutugno, Karina Benites, Rubén Blades, Shakira y Debbie Harry, quienes defendieron su permanencia con interpretaciones que pusieron a prueba su voz, presencia escénica y capacidad de conexión con el personaje.

Tras las presentaciones, el jurado tomó una decisión clave: Dúo Dinámico, Camila Cabello, Rubén Blades y Shakira fueron los únicos seleccionados para avanzar a la siguiente ronda, consolidándose como los favoritos de la noche. ¿Estás de acuerdo con la decisión del jurado?