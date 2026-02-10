La ronda final de Yo Soy arrancó con 16 imitadores en el escenario y 17 ya seleccionados previamente. Uno a uno, Ricardo fue llamando a quienes no continuarían en esta etapa rumbo a los conciertos, dejando momentos de nervios y expectativa.

Entre los nombres que no avanzaron estuvieron los imitadores de Beéle, El Gran Combo, Johnny Orozco, Don Chesina, Becky G, Cheo Feliciano, Descelena y Rosalía. Sin embargo, el programa anunció que los eliminados tendrán una nueva oportunidad gracias al voto del público a través del app de Latina.

Finalmente, se reveló a los primeros ocho clasificados a conciertos:

✅ Jowell y Randy

✅ Américo

✅ Willy Chirino

✅ Rubén Blades

✅ Andy Montañez

✅ Ivy Queen

✅ Isabel Pantoja

✅ Anitta

Con 25 seleccionados oficiales en total, la temporada promete una fase de conciertos de alto nivel. La competencia entra en su momento más emocionante

