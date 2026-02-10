En esta etafa final de selección, uno a uno, los participantes fueron llamados al frente para conocer su destino en la competencia.

El jurado anunció la salida de John Lennon, Luis Fonsi, Matt Bellamy, Beto Cuevas, Alex Turner, Liam Gallagher y Jim Morrison, reconociendo su talento pero cerrando su camino en esta temporada.

El momento cambió cuando llamaron a Catriel y Paco Amoroso, quienes regresaron a su lugar tras una inesperada pausa. Luego, el imitador de Steven Tyler de Aerosmith recibió la noticia que marcó el inicio de los clasificados: él forma parte oficial de los conciertos.

Finalmente, se confirmó a los primeros nueve participantes que avanzan a la etapa de conciertos:

✅ Steven Tyler (Aerosmith)

✅ Pedro Suárez Vértiz

✅ Marciano Cantero

✅ Amistades Peligrosas

✅ Catriel y Paco Amoroso

✅ Gustavo Cerati

✅ David Bisbal

✅ Bahiano

✅ Eddie Vedder

