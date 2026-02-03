Piero regresó a los castings con un discurso claro: esta vez llegaba más positivo, más dinámico y convencido de sí mismo. Aseguró que, desde su última aparición, había trabajado intensamente su imitación, ensayando todos los días con la intención de mostrar una versión renovada.

En el escenario, se presentó como Vicentico. Aunque el jurado reconoció que el timbre y la base del personaje estaban presentes, coincidieron en que lo mostrado seguía siendo un boceto, muy similar a su presentación anterior.

Uno de los jueces fue especialmente crítico al señalar que no percibió mejoras tangibles y cuestionó la falta de claridad al explicar su proceso de preparación. Para el jurado, el problema no fue el potencial, sino la ausencia de evolución real.

A pesar de recibir una opinión dividida, la mayoría consideró que Piero no demostró el compromiso necesario para avanzar en la competencia. Finalmente, su presentación no logró convencer y recibió un no, quedando eliminado del casting.

